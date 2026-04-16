Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fehlender Fahrschein wird per Haftbefehl Gesuchtem zum Verhängnis- Festnahme durch Bundespolizei-

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Hamburg (ots)

Am 15.04.2026 gegen 11.50 Uhr nahmen Bundespolizisten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit einen mit sieben Fahndungsnotierungen gesuchten Mann (m.42) nach dem Verdacht der Leistungserschleichung (Fahren ohne Fahrschein in Hamburger S-Bahn) am S-Bahnsteig zum Gleis 2 im Hamburger Hauptbahnhof fest.

Der gambische Staatsangehörige wurde zuvor nach einer Kontrolle durch DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter in einer S-Bahn der Linie S3 ohne Fahrschein angetroffen. Da sich der Fahrgast nicht ausweisen wollte wurde eine Streife der Bundespolizei angefordert.

"Die anschließende fahndungsmäßige Überprüfung der Personaldaten des 42-Jährigen ergab insgesamt sieben Fahndungstreffer."

Der Mann wurde seit dem 13.03.2026 mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg gesucht. Der wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz Verurteilte hatte eine geforderte Geldstrafe inkl. Verfahrenskosten in der Höhe von rund 1680,00 Euro bislang nicht gezahlt und war "untergetaucht". Jetzt hat der Gesuchte noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 37 Tagen zu verbüßen.

"Weiterhin bestehen gegen den Mann weitere sechs Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Hamburg u.a. wegen begangener Straftaten."

Der Gesuchte wurde durch die eingesetzten Bundespolizisten vom Bahnsteig zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Ein angeforderter Arzt stellte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der 42-Jährige einer Haftanstalt zugeführt.

"RC"

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