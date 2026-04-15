Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hauptbahnhof: Handtaschendiebstahl im ICE - Nach Ortung und Fahndung Festnahme und Haftzuführung des Tatverdächtigen durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein Mann (Alter: 45 Jahre) am 14.04.2026 gegen 23:39 Uhr beim Halt des ICE1900 (Strecke: Berlin Hauptbahnhof - Hamburg Hauptbahnhof) im Hamburger Hauptbahnhof eine hochpreisige Handtasche entwendet haben. Der ukrainische Tatverdächtige soll den Zug anschließend verlassen und zunächst in unbekannte Richtung geflohen sein. In der Handtasche befanden sich insbesondere zwei Paar hochpreisige Kopfhörer. Der Wert des erlangten Stehlgutes lag bei ca. 1.185 EUR.

Die 27-jährige Geschädigte bemerkte das Fehlen der kurzzeitig abgelegten Handtasche und beanzeigte umgehend gegen 23:53 Uhr den Diebstahl im Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof, sodass durch die Bundespolizei umfangreiche Videosichtungen und Fahndungsmaßnahmen durchgeführt werden konnten. Die Geschädigte gab an, dass sie die Tathandlung zwar nicht bemerkt habe, aber ihre zwei Paar Kopfhörer nun orten könne.

Über die durchgeführte Videosichtung konnten durch die Bundespolizei Fahndungsbilder des Täters erstellt werden.

Durch die Ortung des ersten Paars der entwendeten Kopfhörer konnten durch eingesetzte Bundespolizisten zwei ukrainische Frauen (Alter: 25 und 34 Jahre) in unmittelbarer Bahnhofsnähe festgenommen werden. Bei den festgenommenen Frauen konnten Teile des Stehlgutes, u.a. ein Paar der hochpreisigen Kopfhörer, aufgefunden und sichergestellt werden. Da es sich bei den ukrainischen Frauen nach Abgleich mit den Videobildern nicht um den gesuchten Handtaschendieb handelte, wurde gegen die Frauen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Sie mussten anschließend wieder entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen werden hier durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Durch die Ortung des zweiten Paars der entwendeten Kopfhörer konnte durch eingesetzte Bundespolizisten gegen 00:49 Uhr ein ukrainischer Mann (Alter: 45 Jahre) in unmittelbarer Bahnhofsnähe festgenommen werden. Nach Abgleich mit den Videobildern handelte es sich bei dem festgenommenen Mann um den gesuchten Handtaschendieb. Der Mann wurde festgenommen, durchsucht und dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Es konnten Teile des Stehlgutes bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden.

Insgesamt konnten diverse Teile des Stehlgutes der glücklichen Geschädigten ausgehändigt werden.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Straftatverdachts "Diebstahl" eingeleitet. Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte bereits im Deliktsbereich "Eigentumskriminalität" kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten und erst im Februar 2026 aus der Haft entlassen worden ist. Über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg wurde der Tatverdächtige der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei vor Diebstählen: "Lassen Sie niemals Koffer, Gepäckstücke oder Handtaschen in Bahnhöfen oder Zügen unbeaufsichtigt! Beanzeigen Sie jeden Diebstahl - nur so können die Taten aufgeklärt und die Täter überführt werden! Bei einer Flucht des Täters können wie in diesem Sachverhalt Maßnahmen zur Ergreifung des Täters getroffen werden."

WL

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