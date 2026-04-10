Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gleissturz im Hamburger Hauptbahnhof - Rettung einer verletzten Frau

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll es am 09.04.2026 gegen 16:49 Uhr zu einem Gleissturz am Gleis 3 des Hamburger Hauptbahnhofes gekommen sein.

Demnach soll eine 51-jährige Frau ohne Fremdeinwirkung auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 3 und 4 gegen 16.49 Uhr gestürzt und anschließend gegen eine aus dem Hamburger Hauptbahnhof ausfahrende S-Bahn (S3 in Richtung Neugraben) gefallen sein. Dabei soll sie zwischen der S-Bahn und der Bahnsteigkante in den Gleisbereich gerutscht sein.

Aufmerksame Bahnreisende erkannten die Gefahrenlage und konnten den Triebfahrzeugführer der nächsten einfahrenden S-Bahn gegen 16:50 Uhr mit Armbewegungen auf die Gefahrensituation aufmerksam machen. Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein, sodass die S-Bahn nur wenige Meter noch vor der Person zum Stehen kam und ein weiterer Unfall verhindert werden konnte.

Die Bahnreisenden meldeten umgehend den Sachverhalt und lösten somit die Rettungskette aus. Alarmierte Kräfte der Bundespolizei und der Feuerwehr erreichten den Einsatzort. Es wurde eine Streckensperrung sowie Stromabschaltung für den betroffenen Bereich veranlasst. In der Folge wurden durch die Bundespolizei der Bahnsteig zu den Gleisen 3 und 4 geräumt und abgesperrt.

Bundespolizisten sowie Mitarbeiter der DB Sicherheit konnten die deutsche Staatsangehörige im Gleisbereich antreffen und aus dem Gleisbereich retten. Sie war ansprechbar und wurde im weiteren Verlauf durch eine Rettungswagenbesatzung sowie durch einen Notarzt versorgt. Die gerettete Frau wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Angaben zu den Verletzungen kann die Bundespolizei nicht machen.

Der Triebfahrzeugführer der einfahrenden S-Bahn wurde durch die Bundespolizei zunächst betreut und musste seinen Dienst abbrechen. Er wurde anschließend an den Notfallmanager der S-Bahn übergeben. Auf dem Bahnsteig konnten durch die Bundespolizei mehrere Zeugen festgestellt und befragt werden.

Nach Auswertung der Zeugenbefragungen und der gespeicherten Videoaufnahmen entsprechender Überwachungskameras kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Hinweise auf einen Suizidversuch liegen nicht vor. Die Ursache für den Sturz ist noch Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen.

Gegen 17:25 Uhr wurden die Einsatzmaßnahmen am Bahnsteig durch die Bundespolizei beendet und die Unfallstelle an den Notfallmanager der S-Bahn übergeben.

Hinweise:

Zu den Verspätungen und Ausfällen bei der S-Bahn kann die Bundespolizei keine Angaben machen. Videoaufnahmen können nicht zur Verfügung gestellt werden.

WL

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