Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Personenkontrolle nach Streitigkeiten - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hamburg (ots)

Am 08.04.2026 gegen 01:00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (Alter: 32 Jahre) im Hamburger Hauptbahnhof fest.

Zuvor meldete sich ein Bahnreisender über den Notruf bei der Polizei und gab an, dass er von einem Mann im Hamburger Hauptbahnhof verbal bedrängt und belästigt werde. Eine umgehend eingesetzte Streife der Bundespolizei konnte die Beteiligten vor Ort antreffen.

Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der wegen der Straftat "Körperverletzung" Gesuchte hatte noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen oder eine Geldstrafe von 900 EUR zu zahlen.

Der dominikanische Staatsangehörige wurde anschließend dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Er konnte die Geldstrafe auch nicht bezahlen.

Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Promillewert von 0.33 festgestellt.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Verurteilte der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

WL

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