PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Laar: Streit - Pkw-Fahrer soll Schusswaffe gezeigt haben - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (2. Mai, 22:10 Uhr) soll es vor einem Wohnhaus an der Kanzlerstraße zu einer mutmaßlichen Bedrohung, nach einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Ein 32-Jähriger schilderte, dass er in einem Mehrfamilienhaus an der Kanzlerstraße zu Besuch war. Beim Verlassen des Mehrfamilienhauses war die Haustür abgeschlossen. Er ärgerte sich über den Umstand und geriet infolge dessen mit einem Nachbarn in einen Streit. Vor dem Wohnhaus wurde aus einer zunächst verbalen eine körperliche Auseinandersetzung.

Währenddessen soll ein weißer VW Golf mit zwei Personen vorgefahren sein. Als die Personen ausgestiegen sind, soll einer von beiden eine Pistole in seinem Hosenbund vorgezeigt haben. Dann sei das Duo eingestiegen und in Richtung Deichstraße davongefahren. Der Fahrer soll zwischen 25 und 30 Jahren alt gewesen und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er habe sportlich gewirkt und eine weiße Kappe sowie ein weißes Oberteil getragen haben.

Nun müssen sich der 32-Jährige sowie der Anwohner mit einer Anzeige auseinandersetzen. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Duo im weißen VW Golf machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 12:45

    POL-DU: Hochheide: Räuberischer Diebstahl - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Am Samstagabend (2. Mai, 18:35 Uhr) klaute ein weibliches Duo Waren aus einem Supermarkt an der Moerser Straße, wurde durch den Ladendetektiv (33) gestellt und ergriff ohne Beute die Flucht. Der Ladendetektiv beobachtete über die Videoanlage zwei Frauen, wie diese ohne die Ware zu bezahlen den Kassenbereich passierten und auf den Parkplatz liefen. Der 33-Jährige folgte dem Duo und stellte die ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:40

    POL-DU: Stadtgebiet: Widerstände und tätliche Angriffe gegen Polizeibeamte

    Duisburg (ots) - In gleich mehreren Fällen hatte es die Polizei Duisburg am langen Wochenende mit Widerständen oder tätlichen Angriffen zu tun. Eine Auswahl: Am Donnerstagabend (30. April, 20:45 Uhr) randalierte ein betrunkener 36-Jähriger auf dem Sternbuschweg. Die Polizei nahm den Mann zur Ausnüchterung und Beruhigung mit auf die Wache, wo er in Richtung der ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:32

    POL-DU: Altstadt: Mann wirft mit Gullydeckel Ladentür ein

    Duisburg (ots) - Ein 32-Jähriger muss sich mit einer Anzeige auseinandersetzen, weil er am frühen Freitagmorgen (1. Mai, 6:30 Uhr) mit einem Gullydeckel die Eingangstür eines Handy-Geschäfts am Sonnenwall eingeworfen und dort ein Handy gestohlen haben soll. Ein Zeuge filmte den Mann, bevor dieser flüchtete. Ermittlungen führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Duisburg schließlich zur Wohnanschrift des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren