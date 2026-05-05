Polizei Duisburg

POL-DU: Laar: Streit - Pkw-Fahrer soll Schusswaffe gezeigt haben - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (2. Mai, 22:10 Uhr) soll es vor einem Wohnhaus an der Kanzlerstraße zu einer mutmaßlichen Bedrohung, nach einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Ein 32-Jähriger schilderte, dass er in einem Mehrfamilienhaus an der Kanzlerstraße zu Besuch war. Beim Verlassen des Mehrfamilienhauses war die Haustür abgeschlossen. Er ärgerte sich über den Umstand und geriet infolge dessen mit einem Nachbarn in einen Streit. Vor dem Wohnhaus wurde aus einer zunächst verbalen eine körperliche Auseinandersetzung.

Währenddessen soll ein weißer VW Golf mit zwei Personen vorgefahren sein. Als die Personen ausgestiegen sind, soll einer von beiden eine Pistole in seinem Hosenbund vorgezeigt haben. Dann sei das Duo eingestiegen und in Richtung Deichstraße davongefahren. Der Fahrer soll zwischen 25 und 30 Jahren alt gewesen und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er habe sportlich gewirkt und eine weiße Kappe sowie ein weißes Oberteil getragen haben.

Nun müssen sich der 32-Jährige sowie der Anwohner mit einer Anzeige auseinandersetzen. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Duo im weißen VW Golf machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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