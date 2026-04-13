Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Gebäudebrand im Ortsteil Haspe - Ehemaliges Fast Food Restaurant

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde gegen 15:00 zu einer Rauchentwicklung in einem Gebäude an der Preußerstr. alarmiert. Bei Eintreffen war das Gebäude komplett verraucht, zündete kurze Zeit später durch und stand schließlich in Vollbrand. Ein Löschangriff wurde umgehend eingeleitet und die Alarmstufe erhöht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über Warnapps, Radio und Social-Media-Kanäle angehalten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Einsatz läuft aktuell (13.04. 16:44) noch. Im Einsatz sind beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr, ein Verband der Freiwilligen Feuerwehr, der Messzug der Feuerwehr Hagen, das THW und der Rettungsdienst.

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