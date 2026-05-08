Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in Kaufhaus-Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (06.05.2026) zwischen 16.50 Uhr und 17.20 Uhr im Parkhaus eines Kaufhauses in der Friedrichstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen geparkten VW Polo und machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Kornwestheim.

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