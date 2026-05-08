PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim: 62-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er während der Fahrt einnickte, kam ein 62 Jahre alter Honda-Lenker am Freitag (08.05.25026), gegen 03.10 Uhr von der Fahrbahn ab, als er auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim unterwegs war. Der 62-Jährige kollidierte mit einer Leitplanke und einer Notrufsäule, ehe er auf dem rechten Fahrsteifen stehen blieb.

Im Zuge der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter Medikamenteneinfluss stehen könnte, sodass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 12:13

    POL-LB: Großbottwar: Unbekannte versuchen in Einkaufsmarkt einzubrechen

    Ludwigsburg (ots) - Der Polizeiposten Großbottwar ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die versucht haben, über das Dach in einen Einkaufsmarkt in der Kleinaspacher Straße in Großbottwar einzudringen. Hierzu begaben sie sich auf das Dach, brachen dort eine Tür auf, versuchten einen Durchbruch durch das Dach zu schaffen und ein Gitter eines ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:53

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall auf der Landesstraße 1110 mit drei Beteiligten

    Ludwigsburg (ots) - Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag (07.05.2026) gegen 15.20 Uhr auf der Landesstraße 1110 kurz vor dem Grotztunnel bei Bissingen ereignete. Ein 66 Jahre alter Mercedes-Lenker wollte von der L 1110 nach links in die Straße "Im Erlengrund" abbiegen. ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:24

    POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in Kaufhaus-Parkhaus

    Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (06.05.2026) zwischen 16.50 Uhr und 17.20 Uhr im Parkhaus eines Kaufhauses in der Friedrichstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen geparkten VW Polo und machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren