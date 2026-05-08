Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim: 62-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er während der Fahrt einnickte, kam ein 62 Jahre alter Honda-Lenker am Freitag (08.05.25026), gegen 03.10 Uhr von der Fahrbahn ab, als er auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim unterwegs war. Der 62-Jährige kollidierte mit einer Leitplanke und einer Notrufsäule, ehe er auf dem rechten Fahrsteifen stehen blieb.

Im Zuge der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter Medikamenteneinfluss stehen könnte, sodass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

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