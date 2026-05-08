Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: versuchter Betrug auf Supermarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagvormittag (07.05.2026) dürfte ein noch unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Karl-Heinz-Lüth-Straße in Großsachsenheim eine 72 Jahre alte Frau und deren Ehemann versucht haben zu betrügen. Dem Unbekannten gelang es, ein Vertrauensverhältnis herzustellen, indem er sich als ehemaligen Arbeitskollegen des Ehemanns ausgab, der zwischenzeitlich in der Schweiz leben würde. Dort habe sein Schwiegervater ein Uhrengeschäft. Drei hochwertige Uhren habe er bei sich und könnte diese dem Ehepaar für einen Bruchteil des eigentlichen Preises überlassen. Ansonsten müsste er sie bei der Einreise in die Schweiz erst verzollen, was ihn zu viel Zeit kosten würde. Das Paar lehnte dieses Angebot jedoch ab, worauf der Mann den Parkplatz verließ. Er soll mindestens zwischen 30 und 40 Jahren alt, normal groß und braun gebrannt gewesen sein. Er war gepflegt und hat eine Glatze. Bekleidet war der Tatverdächtige mit einer Jeans und einer dunklen Weste. Der Mann fuhr einen dunklen, eher kleinen PKW.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einer ähnlich gelagerten Tat vom 28.04.2026 in Sersheim: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6265328

Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder ebenfalls von dem Tatverdächtigen angesprochen wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Sachsenheim zu melden.

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