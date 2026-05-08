Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Sammlungsbetrüger unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Eine 75 Jahre alte Frau ist am Mittwochmorgen (06.05.2026) gegen 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts im Schönbuchweg in Steinenbronn Opfer eines dreisten Sammlungsbetrügers geworden. Der unbekannte Täter gab der Frau zu verstehen, dass er gehörlos sei. Anschließend hielt er ihr ein Klemmbrett vor, auf dem sie unterschreiben sollte. Dies tat die Frau auch, wobei sie auf einen Absatz stieß, in dem stand, dass eine Unterschrift mit einer Spende über 20 Euro einhergehen würde. Hierauf übergab die 75-Jährige das Bargeld an den Tatverdächtigen, der nun mehr Geld forderte und zu guter Letzt auch versuchte Geld aus dem Portemonnaie der Frau stehlen. Dies konnte sie jedoch verhindern. Anschließend ging die Frau einkaufen und der Tatverdächtige verließ den Parkplatz. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die ebenfalls gespendet haben oder weitere Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich zu melden.

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