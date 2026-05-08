PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Sammlungsbetrüger unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Eine 75 Jahre alte Frau ist am Mittwochmorgen (06.05.2026) gegen 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts im Schönbuchweg in Steinenbronn Opfer eines dreisten Sammlungsbetrügers geworden. Der unbekannte Täter gab der Frau zu verstehen, dass er gehörlos sei. Anschließend hielt er ihr ein Klemmbrett vor, auf dem sie unterschreiben sollte. Dies tat die Frau auch, wobei sie auf einen Absatz stieß, in dem stand, dass eine Unterschrift mit einer Spende über 20 Euro einhergehen würde. Hierauf übergab die 75-Jährige das Bargeld an den Tatverdächtigen, der nun mehr Geld forderte und zu guter Letzt auch versuchte Geld aus dem Portemonnaie der Frau stehlen. Dies konnte sie jedoch verhindern. Anschließend ging die Frau einkaufen und der Tatverdächtige verließ den Parkplatz. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die ebenfalls gespendet haben oder weitere Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 15:17

    POL-LB: Gäufelden - Öschelbronn: Vandalismus in Waldkindergarten

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitag (01.05.2026) und Montag (04.05.2026) beschädigten noch unbekannte Täter die zahlreiche Gegenstände eines Waldkindergartens in der Mötzinger Straße in Öschelbronn. Die Unbekannten rissen unter anderem ein Schuld ab, schlugen einen Fledermaus- sowie einen Nistkasten von einem Baum und beschädigten eine Staffelei sowie eine Murmelbahn. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 14:51

    POL-LB: Leonberg: Mercedes beschädigt und geflüchtet

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Mittwoch (06.05.2026), 19.00 Uhr und Donnerstag (07.05.2026), 19.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße in Leonberg geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 14:51

    POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: versuchter Betrug auf Supermarkt-Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagvormittag (07.05.2026) dürfte ein noch unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Karl-Heinz-Lüth-Straße in Großsachsenheim eine 72 Jahre alte Frau und deren Ehemann versucht haben zu betrügen. Dem Unbekannten gelang es, ein Vertrauensverhältnis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren