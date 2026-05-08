POL-LB: Gäufelden - Öschelbronn: Vandalismus in Waldkindergarten
Ludwigsburg (ots)
Zwischen Freitag (01.05.2026) und Montag (04.05.2026) beschädigten noch unbekannte Täter die zahlreiche Gegenstände eines Waldkindergartens in der Mötzinger Straße in Öschelbronn. Die Unbekannten rissen unter anderem ein Schuld ab, schlugen einen Fledermaus- sowie einen Nistkasten von einem Baum und beschädigten eine Staffelei sowie eine Murmelbahn.
Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 300 Euro belaufen.
Der Polizeiposten Gäu hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.
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