Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen (09.05.2026), gegen 08:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Königstraße zur Böblinger Straße in Ehningen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der 65-jährige Lenker des VW Tiguan befuhr die Königsstraße mit Fahrtrichtung K1077 und bog an der Kreuzung nach links in die Böblinger Straße ab. Hierbei übersah er mutmaßlich den entgegenkommenden 61-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer stürzte hierdurch und verletzte sich dabei schwer. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt und sein Fahrzeug fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5500 EUR.

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