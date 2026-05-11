Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Zeugen nach mehreren Sachbeschädigungen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben in der Nacht von Samstag (09.05.2026) auf Sonntag (10.05.2026) in Steinenbronn ihr Unwesen.

Zum einen beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße. Zum anderen wurden sechs Glasscheiben von Bushaltestellen in der Stuttgarter Straße eingeschlagen. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 4.000 Euro belaufen.

Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Waldenbuch aufgenommen hatte. Unter der Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de nimmt der Polizeiposten sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

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