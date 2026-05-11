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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Gündelbach: Handtasche aus PKW gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Auf eine Handtasche hatte es ein noch unbekannter Täter am Sonntag (10.05.2026) zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr auf einem Wanderparkplatz südlich der Landesstraße 1131 bei Gündelbach abgesehen. Spaziergänger hatten dort ihren Nissan Qashqai abgestellt und mussten bei ihrer Rückkehr feststellen, dass eine Seitenscheibe des PKW eingeschlagen worden war. Anschließend hatte sich der Täter Zugang zum Kofferraum verschafft und eine kleine graue Lederhandtasche entwendete. In dieser befanden sich diverse persönliche Dokumente, Bargeld in dreistelliger Höhe und ein Smartphone. Der Wert des Diebesguts sowie der entstandene Sachschaden dürfte sich jeweils auf mehrere Huntert Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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