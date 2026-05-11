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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: erneuter Einbruch in Fahrradgeschäft in der Carl-Benz-Straße - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Zum zweiten Mal innerhalb von acht Woche brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (11.05.2026) in ein Fahrradgeschäft in der Carl-Benz-Straße in Bietigheim-Bissingen ein. Die Unbekannten schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich anschließend Zugang ins Innere des Geschäfts, aus dem sie etwa 30 verschiedene Fahrräder stahlen. Der Wert des Diebesguts wurde auf eine höhere rund fünfstellige Summe geschätzt. Die erste Tat ereignete am 25.03.2026. Die Pressemitteilung finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6243243. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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