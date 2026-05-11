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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Markise an Ladengeschäft beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen beschädigten am Sonntag (10.05.2026) mutmaßlich gegen 02:00 Uhr eine Markise an einem Ladengeschäft in der Bahnhofstraße in Besigheim. Vermutlich sprangen eine oder mehrere Personen an die herausgefahrene Markise und hielten sich dort fest, so dass die Markise aus der Verankerung gerissen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Besigheim unter Tel. 07142 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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