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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht in der Schwieberdinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein 17-jähriger Motorradfahrer wurde am Freitag (08.05.2026) gegen 23:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Schwieberdinger Straße in Korntal-Münchingen leicht verletzt. Der Jugendliche fuhr dort in Fahrtrichtung Münchingen und musste im Bereich einer Kurve einem entgegenkommenden Gespann aus Pkw und Anhänger ausweichen, da der Anhänger auf die Fahrspur des 17-Jährigen ausschwenkte. Bei der Ausweichbewegung stürzte der 17-Jährige mit seinem Motorrad nach rechts auf die Fahrbahn. Die unbekannte Person am Steuer des vermutlich schwarzen Pkw setzte ihre Fahrt mit dem Gespann weiter fort, ohne sich um den gestürzten Motorradfahrer zu kümmern. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Ditzingen entgegen (Tel. 07156 4352-0, ditzingen.prev@polizei.bwl.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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