Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit geladener Gasdruckwaffe im Handschuhfach unterwegs

Offenburg (ots)

Mittwochnacht (23.04.26) kontrollierten Bundespolizisten im Stadtgebiet Offenburg ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung. Der 21-jährige Fahrer wies sich mit seinem Personalausweis und seinem Führerschein aus. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde eine Gasdruckwaffe mit eingeführtem Magazin im Handschuhfach aufgefunden. Die mit einem F im Fünfeck gekennzeichnete Waffe ist normalerweise erlaubnisfrei, da sie jedoch zugriffsbereit und geladen geführt wurde, ist ein Waffenschein notwendig. Die Waffe wurde sichergestellt und der 21-jährige deutsche Staatsangehörige muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

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