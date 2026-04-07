Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach besonders schwerem Fall des Diebstahls - Bundespolizei regt beschleunigtes Verfahren an

Düsseldorf (ots)

Am Samstagabend (04. April 2026) nahmen zivile Fahndungsbeamte der Bundespolizei zwei algerische Staatsangehörige (20, 22) nach einem Handydiebstahl im Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Über die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurde ein beschleunigtes Verfahren angeregt.

Gegen 20.00 Uhr beobachteten die Beamten über Videokameras, wie die beiden Männer einer 19-jährigen ghanaischen Staatsangehörigen zwei Mobiltelefone entwendeten und anschließend flüchteten. Beide Personen konnten im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung durch uniformierte Kräfte im Nahbereich des Hauptbahnhofes gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Die Geschädigte erschien zwischenzeitlich eigenständig auf der Dienststelle, um den Diebstahl zur Anzeige zu bringen.

Das Diebesgut konnte bei den Tatverdächtigen nicht mehr aufgefunden werden. Auf dem mutmaßlichen Fluchtweg wurde lediglich die Schutzhülle eines der Mobiltelefone sichergestellt.

Beide Tatverdächtige sind bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Aufgrund mangelnder Haftgründe wurde einer der Täter (20) nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen entlassen. Bei dem zweiten wohnungslosen Tatverdächtigen (22) stimmte die zuständige Staatsanwaltschaft einem beschleunigten Verfahren zu. Am Folgetag (05. April 2026) wurde der 22-Jährige dem zuständigen Richter vorgeführt.

Die Bundespolizei leitete gegen beide Männer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Die Tricks und Methoden der Taschendiebe sind vielfältig. Aus gegebenem Anlass weist die Bundespolizei erneut darauf hin, dass Taschendiebe an Bahnhöfen, in Zügen und im Gedränge äußerst professionell und arbeitsteilig vorgehen.

Die besten Tipps zum Schutz vor Taschendieben:

- Fordern Sie Abstand ein, wenn Ihnen Fremde zu nahe kommen.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig.

- Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst nah am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.

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