Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mehrere Haftbefehle - Bundespolizei verhaftet zwei Männer am Bahnhof in Hamm

Hamm (ots)

In der Nacht auf Montag (06. April) wurden zwei gesuchte Männer durch Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Hamm festgenommen.

Die beiden Männer reisten zusammen in einem Zug aus Münster kommend. Als die Bundespolizisten sie kontrollierten, konnten sie keine Ausweisdokumente vorlegen und wurden zur Identitätsfeststellung zur Wache begleitet. Hier wurde dann festgestellt, dass die beiden marokkanischen Staatsangehörigen nicht über einen erforderlichen gültigen Aufenthaltstitel verfügen. Der Abgleich der Personalien der 20-Jährigen mit dem Datenbestand im polizeilichen Fahndungssystem brachte das Ergebnis, dass gegen beide Personen jeweils ein offener Untersuchungshaftbefehl vorlag.

Ein Untersuchungshaftbefehl war durch das Amtsgericht Hamburg - St. Georg im Oktober 2024 erlassen worden, da der junge Mann unentschuldigt seiner Hauptverhandlung wegen Diebstahls ferngeblieben war. Der andere Untersuchungshaftbefehl wurde durch das Amtsgericht Trier erlassen, da sich der Heranwachsende bereits seit Ende 2023 einem laufenden Gerichtsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in mehreren Fällen entzogen hat.

Die Bundespolizisten verhafteten die Männer und verbrachten sie ins Polizeigewahrsam Hamm. Von hier aus erfolgt die Vorführung beim Amtsgericht in Hamm.

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