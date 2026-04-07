Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Osterwochenende

Kleve - Kempen - Niederkrüchten - Wesel (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen kontrollierte die Bundespolizei am Sonntagmittag, 5. April 2026, auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt eine 53-jährige Slowakin. Die Frau reiste zuvor als Fahrgast in einem grenzüberschreitenden Reisebus auf der Fahrt von Brügge nach Przemyśl in das Bundesgebiet ein. Zur Kontrolle legte sie ihre slowakische Identitätskarte vor. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Dortmund. Demnach muss die Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 750 Euro bezahlen oder eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Die Slowakin wurde vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier Kempen zum Haftantritt in das Gefängnis in Willich gebracht, da sie den Geldbetrag nicht aufbringen konnte.

Am späten Montagabend, 6. April 2026, überprüfte die Bundespolizei am Bahnhof Wesel die Personalien eines 30-jährigen Guineers. Hier stellte sich bei der Datenabfrage in den polizeilichen Fahndungsbeständen heraus, dass der Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht wird. Zudem liegt eine Ausweisung/Abschiebungsverfügung des Ausländeramtes Wesel gegen ihn vor. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Am Dienstagvormittag führt die Bundespolizei den Guineer dem Haftrichter zwecks Eröffnung des Haftbefehls vor.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell