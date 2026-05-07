Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Polizei warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Althengstett (ots)

Opfer von Betrügern, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben haben, ist 72-jähriger Mann am Mittwoch geworden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter Zugriff auf den Computer des Mannes, dem im Anschluss die Meldung eines Hackerangriffs angezeigt wurde. Er wurde daraufhin aufgefordert eine angebliche Kundenhotline anzurufen. Mit dem vermeintlichen Mitarbeiter am Telefon, wurden über einen Fernzugriff auf den Computer des Opfers mehrere scheinbare Fehler im E-Mail-Account behoben. Danach erlangten die Betrüger über die auf dem Computer gespeicherten Zugangsdaten Zugriff auf das Online-Banking des 72-Jährigen. Sie gaben vor, dass für eine Fehlerbehebung eine Überweisung vorgenommen werden muss. Diese führte der Mann selbst aus. Auch zwei weitere Überweisungen nahm er nach Aufforderung des angeblichen Microsoft-Mitarbeiters vor. Schließlich teilte der Betrüger mit, dass alle Fehler beseitigt wurden und der 72-Jährige das Onlinebanking bis zum Folgetag nicht benutzen soll. Als der Mann den Betrug erkannte, erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Informationen und Tipps der Polizei, wie Sie sich vor dieser Betrugsmasche schützen können, finden Sie auf der Internetseite:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell