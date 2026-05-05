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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auto kippt bei Verkehrsunfall auf die Seite - Mercedes-Fahrer flüchtet zu Fuß

Pforzheim (ots)

Eine 57-jährige Suzuki-Fahrerin hat beim Abbiegen in die Julius-Moser-Straße ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug übersehen, woraus ein schwerer Zusammenstoß mit anschließender Flucht des Unfallgegners resultiert ist.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 57-jährige Frau von der Karlsruher Straße kommend, nach links in die Julius-Moser-Straße einzubiegen.

Hierbei übersah, sie mutmaßlich den vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Mercedes-Fahrer.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wobei die Suzuki-Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kollision war so enorm, dass der Suzuki auf die linke Seite kippte und so zum Stillstand kam.

Ob überhöhte Geschwindigkeit einer der Verkehrsteilnehmer zum Verkehrsunfall führte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

Ein Gesamtsachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Der Mercedes-Fahrer entfernte sich nach der Kollision fußläufig vom Unfallort, konnte jedoch dank aufmerksamer Zeugen identifiziert werden.

Herbeigerufene Polizeibeamte nahmen ihn im Nahbereich des Unfalls fest. Hierbei leistete er Widerstand und verletzte dabei drei Polizeibeamte leicht.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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