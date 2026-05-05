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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Balkonbrand endet glimpflich

Bad Wildbad (ots)

Am Montagmittag kam es in der Wilhelmstraße zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses.

Gegen 13:40 Uhr entzündete sich aus bislang unbekannter Ursache die Holzverkleidung auf einem Balkon. Das Feuer griff teilweise auf eine Markise und die Hausfassade über. Durch das schnelle Eingreifen von Ersthelfern sowie der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes auf das gesamte Gebäude verhindert werden.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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