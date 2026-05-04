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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in Brand geraten

Heimsheim (ots)

Zu einem Dachstuhlbrand eines Zweifamilienhauses mit hohem Sachschaden ist es am Dienstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, in Heimsheim gekommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand brach das Feuer in einem wohl unbewohnten Teil des Dachgeschosses aus und griff auf das Dachgebälk über. Die Bewohner des Wohnhaues konnten durch die schnell am Brandort eingetroffenen Einsatzkräfte unverletzt evakuiert werden. Das Feuer, das zu einer erheblichen und über große Entfernung erkennbaren Rauchentwicklung führte, konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Da das Wohnhaus infolge des Feuers bis auf Weiteres nicht bewohnbar ist, wurde den Bewohnern durch die Gemeinde Heimsheim Unterkünfte bereitgestellt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die an dem betroffenen Gebäude entlang verlaufende Durchgangsstraße gesperrt werden. Für die Dauer der bis in die Abendstunden notwendigen Brandnachaufsicht, musste der Verkehr einspurig auf der Landesstraße vorbeigeleitet werden.

An dem Einsatzgeschehen waren über 130 Einsatzkräfte mit 30 Fahrzeugen beteiligt.

Aufgrund der schnellen Reaktion und professionellen Zusammenarbeit der beteiligten Einsatzkräfte, bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Personen oder angrenzende Wohngebäude.

Christopher Konrad, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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