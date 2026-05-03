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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Pforzheim (ots)

Am Sonntagmorgen führten Polizeibeamte des Polizeireviers Nagold Verkehrskontrollen in Nagold durch.

Dabei fiel gegen 02.50 Uhr den eingesetzten Polizeibeamten der starke Alkoholgeruch eines 32-jährigen BMW-Fahrers auf.

Hierauf wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der ein Ergebnis von knapp über 2 Promille ergab. Der BMW-Fahrer musste sich einer Blutprobe in einem Krankenhaus unterziehen. Zusätzlich besteht noch der Verdacht, dass er den Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis geführt habe.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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