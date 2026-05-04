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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall zu Fuß

Pforzheim (ots)

Am Sonntagabend ist ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei eine Fußgängerin schwer verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Mann gegen 21:40 Uhr die Calwer Straße in stadtauswärtiger Richtung. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem Fahrzeug auf Höhe der Jahnstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste auf dem Gehweg eine Fußgängerin. Anschließend touchierte der 30-Jährige eine Hauswand, bevor er gegen eine Lichtzeichenanlage prallte und dort zum Stehen kam. Der Fahrer und sein Beifahrer flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Die 43-jährige Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Unfallverursacher gegen 0:50 Uhr in der Nähe der Unfallstelle angetroffen werden. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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