Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Betrunkener Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen

Horb am Neckar (ots)

Eine aufmerksame Funkstreifenbesatzung unterzog am Donnerstagnachmittag, 16:30 Uhr, in der Eutinger Straße einen Mercedes-Lenker einer Verkehrskontrolle. Der Athemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Dem 46-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ist die Folge seines Handelns.

Benjamin Koch, Pressestelle

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