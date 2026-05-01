POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Betrunkener Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen
Horb am Neckar (ots)
Eine aufmerksame Funkstreifenbesatzung unterzog am Donnerstagnachmittag, 16:30 Uhr, in der Eutinger Straße einen Mercedes-Lenker einer Verkehrskontrolle. Der Athemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.
Dem 46-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ist die Folge seines Handelns.
Benjamin Koch, Pressestelle
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