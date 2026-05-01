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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Betrunkener Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen

Horb am Neckar (ots)

Eine aufmerksame Funkstreifenbesatzung unterzog am Donnerstagnachmittag, 16:30 Uhr, in der Eutinger Straße einen Mercedes-Lenker einer Verkehrskontrolle. Der Athemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Dem 46-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ist die Folge seines Handelns.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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