Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisierter Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Pforzheim (ots)

In den Fokus einer Streifenwagenbesatzung geraten ist am Dienstagmittag ein Lkw-Fahrer, der absolut fahruntüchtig unterwegs gewesen ist.

Gegen 12:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Verkehrsgruppe Autobahn einen 45-jährigen Lkw-Fahrer auf einem Parkplatz der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-West. Ein bei der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2,7 Promille.

Der 45-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Christian Schulze, Pressestelle

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