POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Diebe nutzen kurze Abwesenheit am Donnerstagmittag und brechen in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen
Birkenfeld (ots)
Nach derzeitigem Stand drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus ein, welches sich in der Lärchenstraße befindet. Der oder die Täter entwendeten insbesondere Schmuck im Gesamtwert von mehreren 10.000 Euro.
Zeugen welche verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen festgestellt haben, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst in Pforzheim, Rufnummer 07231 1864444 in Verbindung zu setzen.
Benjamin Koch, Pressestelle
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell