Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Diebe nutzen kurze Abwesenheit am Donnerstagmittag und brechen in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Birkenfeld (ots)

Nach derzeitigem Stand drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus ein, welches sich in der Lärchenstraße befindet. Der oder die Täter entwendeten insbesondere Schmuck im Gesamtwert von mehreren 10.000 Euro.

Zeugen welche verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen festgestellt haben, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst in Pforzheim, Rufnummer 07231 1864444 in Verbindung zu setzen.

Benjamin Koch, Pressestelle

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