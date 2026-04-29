Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Tübingen - Mann nach körperlicher Auseinandersetzung schwer verletzt

Altensteig (ots)

Altensteig - Schwere Verletzungen erlitt am Dienstagabend ein Geschädigter nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen!

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am Dienstagabend, nach 22:30 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache zu einem verbalen Streit sowie einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem späteren Geschädigten und vermutlich mindestens drei jüngeren Männern im Bereich der Poststraße.

Mutmaßlich schlugen die Täter auf das später Opfer ein. Im weiteren Verlauf ging der Geschädigte zu Boden und wurde durch einen noch unbekannten Gegenstand verletzt.

Ein Zeuge stellte den am Boden liegenden im Bereich Post- und Karlstraße fest und informierte umgehend die integrierte Leitstelle.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Vom Tatort flüchteten mutmaßlich mindestens drei Personen, die wie folgt beschrieben werden:

1. männlich, Alter ca. 16-17 Jahre, graue Hose, weiße Jacke/Hoody, weiße Mütze

2. männlich, Alter ca. 16-17 Jahre, schwarze Hose, weißes T-Shirt, schwarze Weste

3. männlich, Alter ca. 16-17 Jahre, helle Jogginghose, graue Jacke

Der Geschädigte befindet sich aktuell in einem stabilen Zustand und erlitt mehrere Verletzungen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Lukas Bleier, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Tübingen

Benjamin Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidium Pforzheim

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