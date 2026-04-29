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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/Enzkreis/FDS/PF) Pforzheim - Bundesweiter Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit "sicher.mobil.leben" - Zweiräder im Blick

Pforzheim (ots)

Das Polizeipräsidium Pforzheim hat sich am Dienstag am bundesweiten Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit "sicher.mobil.leben" beteiligt. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf Zweirädern aller Art, um die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer im Straßenverkehr zu erhöhen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim wurden an insgesamt zehn Kontrollstellen 591 Fahrzeuge kontrolliert, darunter 427 Zweiräder. Es wurden 168 Verstöße gegen geltende Verordnungen gezählt und entsprechend sanktioniert. Bei den Gesprächen mit den Verkehrsteilnehmern an den Kontrollstellen stand die Aufklärung über die Gefahren im Straßenverkehr im Vordergrund.

Bei vier Präventionsveranstaltungen hatten die Beamten der Verkehrsprävention besonders die Ausstattung der Zweiräder und der Fahrer sowie das Fahrverhalten im Blick. Eine Kontrollstelle an einem Radweg in Kämpfelbach wurde auch durch die örtliche Presse begleitet.

Ziel der Kontrollen war es, die Zweiradfahrer für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren und damit die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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