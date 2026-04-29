Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Pforzheim (ots)

Ein verletzter Motorradfahrer und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen am Kreuzungsbereich der Bundesstraße 10 und Roßwager Straße.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 37-jähriger Motorradfahrer gegen 8:00 Uhr die B10 von in Richtung Vaihingen. Ohne auf die Vorfahrt des 37-Jährigen zu achten, kreuzte ein 63-jähriger BMW-Fahrer die B10 an der Roßwager Straße. Es kam zur Kollision bei der der Motorradfahrer verletzt wurde. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

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