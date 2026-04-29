Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Mann belästigt Jugendliche

Nagold (ots)

Ein 25-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag zwei Jugendliche in der Nagolder Innenstadt angesprochen und später sein Glied vorgezeigt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sprach der spätere Tatverdächtige zwei Jugendliche in der Innenstadt an und machte den Mädchen Komplimente. Diese forderten den 25-Jährigen auf dies zu unterlassen und liefen davon. Kurze Zeit später sprach der Mann die beiden Jugendlichen erneut an und die Mädchen entfernten sich abermals. Kurz darauf entblößte der 25-Jährige in einer gewissen Entfernung zu den Geschädigten sein Glied.

Die Mädchen begaben sich zu dem Polizeirevier in Nagold und schilderten den Sachverhalt. Unverzüglich wurden Fahndungsmaßnahmen ergriffen, welche zu der vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen am Nagolder ZOB führten. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 25-Jährige vorläufig auf freien Fuß entlassen.

Benjamin Koch, Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell