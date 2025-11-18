PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schenefeld (Kreis Pinneberg) (ots)

In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr am Sonntag (16. November 2025) kam es zu einem Einbruch in ein Mehrparteienhaus im Sandstückenweg in Schenefeld im Kreis Pinneberg.

Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer Wohnung im Gebäude. Die Täter durchsuchten anschließend die Räume und entwendeten offenbar Wertsachen.

Der genaue Umfang des Stehlgutes kann derzeit noch nicht genau benannt werden. Nach dem Vorfall flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise können sowohl telefonisch unter der Rufnummer 04101-202-0 als auch per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

