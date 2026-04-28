Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - 1. Nachtrag zu: Derzeit sind Kräfte der Polizei und Feuerwehr an einer Schule im Ortsteil Singen im Einsatz.

Remchingen (ots)

Nach derzeitigem Stand kam es nach 13 Uhr zu einer Alarmmeldung an der Bergschule in Remchingen-Singen. Polizeikräften sind am Ereignisort und haben begonnen Teile des Gebäudes zu durchsuchen.

Weiterhin besteht derzeit keine konkrete Gefahr für unbeteiligte Dritte.

Vorsorglich wurde der Bereich um die Berg- und Schillerstraße gesperrt.

Bei neuen und wesentlichen Erkenntnissen wird umgehend auf dem Presseportal und dem WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidium Pforzheim nachberichtet.

Benjamin Koch, Pressestelle

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