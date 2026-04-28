Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Derzeit sind Kräfte der Polizei und Feuerwehr an einer Schule im Ortsteil Singen im Einsatz.

Remchingen (ots)

Nach derzeitigem Stand kam es nach 13 Uhr zu einer Alarmmeldung an der Bergschule in Remchingen-Singen. Vor Ort befindet sich einer größeren Anzahl an Streifenteams des Polizeipräsidiums Pforzheim.

Eine konkrete Gefahr für unbeteiligte Dritte ist derzeit nicht erkennbar.

Bei neuen und wesentlichen Erkenntnissen wird umgehend auf dem Presseportal und dem WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidium Pforzheim nachberichtet.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell