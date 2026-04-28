Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Erpressung mit Nacktbildern

Königsbach-Stein (ots)

Am Wochenende ist ein 62-jähriger Mann Opfer der sogenannten "Sextortion"-Masche geworden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen lernte der Mann am Freitag über eine Internetplattform einen jungen Mann kennen, der ihm sexuelles Interesse vorspielte. Schließlich wurden Nacktbilder ausgetauscht und Telefonate geführt, bis der Kontakt plötzlich abbrach. Im Anschluss drohte die Täterschaft, dass ein Video über die Kommunikation an die Polizei und Bekannte verschickt wird, sollte kein Geld in Form von Bitcoin überwiesen werden. Daraufhin übersandte der Mann über 3.000 Euro im Bitcoin.

Die Polizei gibt Verhaltenstipps, falls Sie mit intimen Inhalten erpresst werden:

- Überweisen Sie kein Geld! Nach der Zahlung hören Täterinnen und Täter meist nicht auf. Stattdessen erpressen sie ihre Opfer weiter.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

- Brechen Sie den Kontakt zu Täterinnen und Tätern ab! Reagieren Sie nicht auf weitere Kontaktaufnahmen.

- Sammeln Sie Beweise! Sichern Sie etwa Chatverläufe und Nachrichten mithilfe von Screenshots.

Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/352-checkliste-sextortion/

Melanie Konrad, Pressestelle

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