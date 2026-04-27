Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Falschfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Freudenstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat auf der Bundesstraße 28 einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Unbekannte nach der Kreuzung mit der B294 zunächst auf der falschen Fahrbahn in Richtung Dornstetten-Aach. An einer Stelle, an der die bauliche Trennung der Fahrspuren endet, wollte er sich wieder in den für ihn richtigen Verkehr einordnen.

Dabei fädelte er rücksichtslos ein. Ein Fahrer eines schwarzen VW musste deshalb stark abbremsen und kam schließlich zum Stillstand. Der dahinter fahrende Fahrer eines weißen VW konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf.

Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und setzte seine Fahrt einfach fort.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt, unter der Rufnummer 07441 536-0, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

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