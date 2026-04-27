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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Schnellrestaurant

Pforzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Sonntagvormittag in ein Schnellrestaurant in der Leopoldstraße eingedrungen und hat Bargeld entwendet.

Nach aktuellem Kenntnisstand drang der Unbekannte gegen 07:50 Uhr auf gewaltsame Art in den Verkaufsraum ein, entwendete Bargeld im dreistelligen Bereich und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter der Rufnummer 07231 186 3211, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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