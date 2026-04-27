Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Renitenter Ladendieb

Pforzheim (ots)

Körperlich gewehrt hat sich ein mutmaßlicher Ladendieb gegen eine Kontrolle am Freitagvormittag in einem Drogeriemarkt.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein 39-Jähriger dabei beobachtet, wie er ohne zu bezahlen mit mehreren Getränkedosen gegen 10:50 Uhr einen Drogeriemarkt in der Dillsteiner Straße verlassen wollte.

Ein Ladendetektiv kam dem Mann auf die Schliche und forderte diesen auf, ihm in ein Büro zu folgen. Unvermittelt schlug ihn der 39-Jährige mehrfach auf den Körper. Dennoch gelang es dem leichtverletzten Ladendetektiv den Dieb zu stellen und die Polizei zu informieren. Die herbeigerufene Streife des Polizeireviers Pforzheim-Süd nahm den Sachverhalt auf und brachte den Ladendieb anschließend auf die Dienststelle. Nach den strafprozessualen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen.

Christian Schulze, Pressestelle

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