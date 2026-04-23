Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Baiersbronn (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Bundesstraße 462 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 10:00 Uhr ein 25-jähriger Opel-Fahrer die B 462 (Murgtalstraße) von Freudenstadt in Richtung Gernsbach. Zwischen Klosterreichenbach und Röt geriet er aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Opel eines 78-Jährigen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Der 78-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin im Fahrzeug des 78-Jährigen wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt werden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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