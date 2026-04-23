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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Ostelsheim - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Ostelsheim (ots)

Ostelsheim - Am Dienstagabend ist es auf der Landstraße 183 zwischen Dätzingen und Ostelsheim zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 18:25 Uhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer mit seinem BMW die L 183 von Dätzingen in Richtung Ostelsheim. Bei regennasser Fahrbahn verlangsamter er seine Geschwindigkeit vor einer Linkskurve. Im weiteren Verlauf brach ihm sein Fahrzeugheck aus und sein Fahrzeug wurde von der Fahrbahn geschleudert. Dort prallte es gegen einen Baumstumpf und wurde wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo das Fahrzeug quer zum Stillstand kam.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 7.000 Euro.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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