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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Hundeköder mit Rasierklingen ausgelegt

Birkenfeld (ots)

Bereits am Montag ging eine 47-jährige Hundebesitzerin mit ihrer 11-jährigen Hündin auf einem Feldweg im Bereich der Kreuzstraße in Birkenfeld auf einem Feldweg spazieren. Sie bemerkte wie ihr Hund etwas vom Boden aufnahm und reagierte sofort. Bei näherer Betrachtung konnte ein Wurst- beziehungsweise Brät-Stück mit einer Rasierklinge darin festgestellt werden.

Die Hundehalterin fuhr umgehend zu einem Tierarzt, da nicht auszuschließen war, dass ihre Hündin bereits weitere Köder aufgenommen hatte. Eine Untersuchung konnte Entwarnung geben.

Erst im Juni vergangenen Jahres wurde an gleicher Örtlichkeit sowie in unmittelbarer Nähe mehrfach Köder in gleicher Zusammensetzung ausgelegt. Damals kam es zu einer konkreten Schädigung eines Hundes. Leider gelang es damals nicht eine Täterschaft zu ermitteln.

Die polizeiliche Facheinheit für Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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