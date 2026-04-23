Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Gebäudebrand einer Zimmerei

Schömberg (ots)

Am Mittwochabend ist es in der Johannesstraße im Ortsteil Oberlengenhardt zu einem Brand an der Außenfassade eines Gebäudes gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 19 Uhr aus, offenbar im Zusammenhang mit zuvor durchgeführten Schweißarbeiten. Dabei kam es zu einem Schwelbrand an der Fassade.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, konnte eine Ausbreitung verhindert werden, sodass lediglich die Außenfassade beschädigt wurde.

Das zweistöckige Gebäude wird nicht bewohnt und dient als Zimmerei.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 58 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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