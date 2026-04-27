Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Kradlenkerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Seewald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 362 am Freitagnachmittag ist eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine VW-Fahrerin gegen 16:00 Uhr von der Erzgrube kommend in Richtung Altensteig. Bei der Abzweigung auf die Kreisstraße 4784 beabsichtigte die Frau nach links in Richtung Fünfbronn abzubiegen. Die 17-jährige Kleinkraftradfahrerin, die in die gleiche Richtung unterwegs war, überholte zunächst zwei vorausfahrende Kradlenker, stieß gegen den abbiegenden Pkw und stürzte über die Motorhaube. Sie musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Melanie Konrad, Pressestelle

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