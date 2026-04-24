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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Gebäudebrand

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagabend ist es in Bad Herrenalb, in der Kurpromenade Ecke Rehteichweg, in einem Mehrfamilienhaus, zu einem Gebäudebrand gekommen, bei dem niemand verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach gegen 21.40 Uhr auf dem Balkon im 2. Obergeschoss ein Feuer aus. Das Feuer breitete sich in Folge weiter auf den darüberliegenden Balkon aus.

Zudem wurde die Wohnung im 2. Obergeschoss auf dessen Balkon das Feuer entstand, derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie unbewohnbar geworden ist.

Durch die Feuerwehr wurden alle vor Ort befindlichen Bewohner des Brandobjekts zeitweise im Kurhaus untergebracht. Sie konnten nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von geschätzt 300.000 Euro.

Als Brandursache wird derzeit der unsachgemäße Umgang mit einer Zigarette in Betracht gezogen. Hinweise für ein vorsätzliches Delikt sind nicht zu erkennen, obgleich die Ermittlungen zur genauen Brandursache andauern.

Die Ortsdurchfahrt (Kurpromenade) war für die Einsatzmaßnahmen bis 00.40 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr befand sich mit neun Fahrzeugen und 70 Kräften, der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Vom Polizeirevier Calw waren zwei Funkstreifenbesatzungen vor Ort.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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