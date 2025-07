Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drei Minderjährige hantieren mit Pfefferspray in der Innenstadt

Nienburg (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 23.07.2025 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Einsatz in der Fußgängerzone auf der Langen Straße Höhe Hausnummer 75 in Nienburg.

Drei 16-Jährige (zwei davon aus Nienburg) besprühten sich gegenseitig mit Pfefferspray. Die dabei entstandene Wolke erreichte dabei auch Passanten, welche das Spray unfreiwillig einatmeten aber nicht verletzt wurden und auch keine Anzeige gegen die Jugendlichen erstatteten.

Die drei Minderjährigen wurden mit zur Polizeidienststelle genommen und dort dem Rettungsdienst vorgestellt, da sie zudem alkoholisiert waren.

Gegen die drei 16-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

