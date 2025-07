POL-NI: Messerangriff im Bahnhofsgebäude

Stadthagen (ots) - (Thi) In der Vergangenheit ist es in den regionalen Zeitungen zu Beschwerden über E-Scooter Fahrer gekommen. Diese würden in der Innenstadt fahren und Fußgänger sowie den Marktbetrieb stören. Um dem entgegen zu wirken ist durch den Leiter des Einsatz- und Streifendienstes Udo Philipp eine ...

mehr