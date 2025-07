Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei kontrolliert E-Scooter-Fahrer im Innenstadtbereich nach Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern

Stadthagen (ots)

(Thi) In der Vergangenheit ist es in den regionalen Zeitungen zu Beschwerden über E-Scooter Fahrer gekommen. Diese würden in der Innenstadt fahren und Fußgänger sowie den Marktbetrieb stören.

Um dem entgegen zu wirken ist durch den Leiter des Einsatz- und Streifendienstes Udo Philipp eine Kontrollwoche mit Blick auf diese Verstöße angeordnet worden.

Die Kontrollwoche hat vom 23.06.-29.06.2025 stattgefunden. Folgende Verstöße konnten festgestellt werden:

30x Befahren der Fußgängerzone

3x Benutzung zu zweit 1x verdreckte Versicherungsplakette 2x mit Handy 1x Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Die Kontrollen sind im Großteil morgens zu Schulbeginn gemacht worden. Ebenfalls sind einige der Verstöße während der Marktzeiten aufgenommen worden.

Neben der Ahndung der Ordnungswidrigkeiten und Straftaten wurden auch allgemeine Kontrollen durchgeführt und aufklärende Gespräche mit den E-Scooter Fahrern und anderen Verkehrsteilnehmenden geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell